Vox Oviedo eleva al pleno la petición de retirada del topónimo 'Uviéu' de la ordenanza de Movilidad y Tráfico

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO

OVIEDO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha anunciado que llevará al pleno extraordinario de aprobación de la ordenanza de Movilidad y Tráfico la enmienda para retirar el topónimo 'Uviéu' del texto.

En una nota de prensa, Peralta ha criticado que se esté "impulsando un desprecio sistemático al topónimo en español" y al idioma en sí. "Bajo la excusa de proteger la riqueza lingüística", ha subrayado, se está impulsando una medida que "no responde a una necesidad real de los ovetenses, sino a la agenda lingüística del separatismo asturianista".

Vox ha pedido que se mantenga únicamente el nombre en castellano y ha reprochado al Ayuntamiento que aproveche el trámite de alegaciones para "imponer una toponimia ideológica", al sustituir las referencias a 'Ciudad de Oviedo' y 'Centro histórico de Oviedo', por las formas 'Ciudad de Oviedo/Uviéu' y 'Centro histórico de Oviedo/Uviéu'.

"La unidad de la nación es el principio sobre el que se sustenta nuestro orden constitucional, y hoy está amenazada por fuerzas separatistas que utilizan las lenguas regionales como ariete contra España. No vamos a permitir que en Oviedo se arrincone al español, ni que se trate nuestra lengua común como si fuera extranjera en su propia casa", ha aseverado.

Peralta ha añadido que "defender el nombre de Oviedo en español es defender la igualdad de todos los españoles, la libertad lingüística y la unidad de nuestra nación".

La portavoz de Vox en Oviedo ha extendido su crítica al Gobierno asturiano, asegurando que "ha arruinado la riqueza lingüística de Asturias para implantar una 'Llingua' artificial e inventada con fines políticos e ideológicos, y ahora pretenden que el Ayuntamiento de Oviedo sea cómplice de esa operación".