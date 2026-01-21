Vox Oviedo pide explicaciones por los "sobrecostes y retrasos" en la obra del Palacio de los Deportes con 133 preguntas

As concejalas de Vox Oviedo Sonsoles Peralta y Alejandra González. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha criticado este miércoles "el sobrecoste de casi ocho millones de euros y el retraso de 16 meses" en las obras de rehabilitación del Palacio de los Deportes y ha anunciado el registro de una batería de 133 preguntas dirigidas al equipo de gobierno municipal sobre la ejecución del proyecto.

En una comparecencia ante los medios, Peralta ha asegurado que su grupo municipal lleva "más de año y medio exigiendo transparencia y rigor" al equipo de gobierno sobre la ejecución de esta obra, que ha supuesto "un gran desembolso de dinero público".

Según la portavoz, el proyecto del Palacio de los Deportes fue modificado una vez iniciadas las obras, lo que, a su juicio, evidencia "una gran incapacidad del Partido Popular de Oviedo cada vez que lleva a cabo cualquier proyecto estratégico la ciudad". Peralta ha citado como ejemplos de lo que ha calificado como "gestión ineficaz" otras actuaciones municipales como La Vega, el Calatrava, la candidatura a la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública.

La portavoz municipal ha explicado que durante el desarrollo de las obras del Palacio de los Deportes, Vox pidió explicaciones por "supuestas irregularidades", como la "ausencia de actas, la firma de certificaciones no ajustadas a la realidad o el abono de unidades de obra que luego han sido sustituidas".

Tras la finalización de las obras y un nuevo incremento del presupuesto final en más de 1,68 millones de euros, Vox ha presentado una batería de 133 preguntas y ha solicitado documentación que, según Peralta, "está ausente en el expediente municipal". La edil ha señalado que, tras revisar la documentación disponible, su grupo "sospecha que se han pagado unidades de obra de forma inadecuada", lo que habría supuesto "un gran sobrecoste que es totalmente inaceptable".

Entre la documentación solicitada, Vox reclama el desglose de las mediciones de las unidades de obra, que, según ha indicado Peralta, no figura en la certificación final, así como el libro de actas o el libro de órdenes desde el cese del anterior director de obra.