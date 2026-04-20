Vox Oviedo pide integrar el Conjunto Histórico de Olloniego en el PECO

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo llevará al próximo Pleno una iniciativa para que el Consistorio integre el Conjunto Histórico de Olloniego en el Plan de Acción Anual 2027 del Plan Estratégico de Cultura Oviedo 2035 (PECO). Considera la formación que este enclave patrimonial "sigue en un estado de abandono inadmisible y sin una hoja de ruta clara para su rehabilitación".

La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, ha criticado en nota de prensa que el PP "lleva años incumpliendo el deber de mantenimiento y conservación" del Patrimonio, y en este caso de un Bien de Interés Cultural que se encuentra en un "estado deplorable".

"Hace dos años este equipo de gobierno perdió fondos europeos para recuperar la capilla, el palacio, la Torre de Muñiz y el Puente Viejo de Olloniego y se comprometió e a ejecutarlo. Por eso pedimos que para 2027 se incluya en el plan de acción y, así, evitar un mayor deterioro que ponga en riesgo su rehabilitación", ha remarcado Peralta.

La portavoz también ha reprochado al Equipo de Gobierno su "falta de compromiso" y ha cuestionado que trasladen a los planes estratégicos "actuaciones que aún no cuentan con partida ni calendario definido".

Peralta ha recordado además que el Ayuntamiento perdió una convocatoria de ayudas valorada en 1,2 millones de euros y que, pese a los anuncios realizados, aún no existe compromiso firme con una fecha cerrada o una partida presupuestaria específica para el proyecto.