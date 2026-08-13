Vox Oviedo pide plazos concretos para el plan director del Campo San Francisco

Archivo - Riego en el Campo San Francisco. - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Vox en el Ayuntamieto de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha pedido este jueves plazos concretos para el plan director del Campo San Francisco, un documento técnico y jurídico "indispensable" para garantizar la protección del jardín histórico.
En una nota de prensa, la portavoz ha criticado que este documento siga sin salir adelante a pesar de que, cada vez que pregunta en el Ayuntamiento, se afirma que "es inminente". "No hay ni un solo documento público ni un gasto aprobado para su encargo", ha criticado.
"Los ovetenses deben saber si este retraso se debe a negligencia, a falta de voluntad política o a problemas técnicos. Sabremos así si el compromiso del PP con el Campo San Francisco es real o solo otra promesa incumplida", ha explicado.