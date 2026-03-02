Vox Oviedo pide retirar el respaldo plenario al espacio cultural Kuivi por incumplimientos normativos

Las ediles de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo Alejandra González y Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una moción de urgencia para el Pleno de mañana en la que exige la retirada del apoyo plenario al espacio cultural Kuivi, debido a presuntos incumplimientos normativos y posibles responsabilidades patrimoniales para el Consistorio.

La moción surge tras la aprobación en enero de 2026, con 24 votos a favor y 2 en contra, de una propuesta de IU-Convocatoria por Oviedo que reconocía al Kuivi como actividad de "especial interés" municipal dentro del Plan Estratégico Cultural y de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura, instando al equipo de gobierno del PP a garantizar la legalidad y seguridad de sus actividades.

La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, ha denunciado este lunes en rueda de prensa que el local situado en Almacenes Industriales 38-40 ha operado sin licencia de apertura definitiva desde julio de 2024, celebrando conciertos y eventos musicales no autorizados, pese a disponer únicamente de licencias provisionales para exposiciones culturales.

Vox, en su moción, reclama que no se dé inicio, o en su caso, se paralice cualquier colaboración o patrocinio con Kuivi Visión SL., y excluirlo del Plan Estratégico Cultural de Oviedo 2035.

EXPEDIENTE MUNICIPAL

Según ha indicado Vox, en el expediente municipal constan varios "hitos", como que se han desarrollado actividades culturales y musicales que podrían no ajustarse a la normativa vigente. Señalan además que desde julio de 2024 hasta diciembre de 2025 se han celebrado de manera continuada eventos, pese a que la licencia solicitada era únicamente para "centro de exposiciones artísticas y culturales; y añaden que en octubre de 2024 se otorgó a Kuivi Visión SL. una licencia provisional, aunque ya se habían realizado eventos con anterioridad, como el Kuivi Pop 2024 en julio.

Vox señala que en informe técnico de marzo de 2025 alertó de la falta de documentación y licencia para espectáculos, iniciándose un procedimiento de cese, clausura y precinto del local, pero las actividades continuaron durante varios meses a pesar del expediente abierto. "Aunque carecía de licencia para conciertos, el espacio siguió celebrando eventos musicales hasta diciembre de 2025, situación de la que el Ayuntamiento de Oviedo tenía constancia a través de denuncias de asociaciones de ocio nocturno, hosteleros, vecinos, actas de la Policía Local y la publicidad difundida en redes sociales", añaden.

Asimismo, exponen que el Ayuntamiento y la Fundación Municipal de Cultura concedieron a Kuivi Visión SL dos contratos de patrocinio público: uno para el Kuivi Pop 2024, cuando "aún no constaba ninguna licencia en el expediente", y otro en noviembre de 2025, fecha en la que "ya se había iniciado el procedimiento de cese, clausura y precinto del local".