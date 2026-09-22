Vox Oviedo presenta 16 enmiendas a las ordenanzas fiscales frente a la política "continuista" del PP

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo Sonsoles Peralta y la concejala Alejandra González. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha presentado este martes 16 enmiendas al proyecto de modificación de las ordenanzas fiscales para 2027, frente a una política "continuista" del PP que consolida la subida de impuestos de hace dos ejercicios.

La propuesta de Vox es un "proyecto fiscal a años luz" del proyecto del PP, según ha señalado Peralta en rueda de prensa. La portavoz de Vox ha lamentado que no se hayan bajado tributos como el IBI, la plusvalía o la viñeta, criticando una "política fiscal continuista con pequeños retoques y ajustes" que ha motivado, además, la presentación de una enmienda a la totalidad del proyecto.

Consciente de que la enmienda a la totalidad no reunirá el respaldo necesario en el pleno, Vox ha presentado 16 enmiendas parciales relacionadas con la tarifa de estacionamiento regulado, rebajas en el impuesto de construcciones, o bonificaciones en el agua.

En lo referido al estacionamiento regulado, Peralta ha propuesto una tarifa de residente con un máximo de 20 céntimos al día o 40 euros al año sin limitaciones temporales dentro del ámbito autorizado para el residente. Proponen además que solo se pague por el tiempo efectivamente utilizado en la zona azul o que los errores materiales no supongan un coste añadido a los ciudadanos cuando se introduce mal la matrícula o no funciona un parquímetro. Propone también suprimir el "privilegio fiscal" de la etiqueta 0 emisiones.

En materia de vivienda, aboga por bajar el tipo del impuesto de construcciones (icio) del 4 al 2% y subir al 95% labonificación para determinadas obras de reforma destinadas a nuevas actuaciones empresariales. Vox también propone elevar del 40 al 50% la bonificación del icia para vivienda protegida. Por otro lado, defienden bonificaciones del 15 y 25% para familias numerosas general y especial en el bono de deporte.

En lo referido al agua, solicitan la supresión de la nueva tarifa de 1,33 euros por módulo de lectura del agua, ya que Vox no comparte que "cada modernización se convierta en un concepto nuevo en el recibo".