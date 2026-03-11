Vox Oviedo reclama un plan "real" para el Asturcón

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha criticado la situación de "abandono e infrautilización" del Centro Ecuestre del Asturcón, una infraestructura que costó a los ovetenses más de 60 millones de euros entre su construcción y mantenimiento, y que, casi una década después del cierre de su actividad en 2016, sigue sin un proyecto definido que garantice su aprovechamiento.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha señalado que el equipo de gobierno del Partido Popular "lleva años" demostrando que "no tiene ni un plan, ni una idea seria para el Asturcón, mientras las instalaciones continúan generando gastos a las arcas municipales".

Peralta ha recordado que sólo en seguridad y vigilancia se han destinado más de 550.000 euros desde 2019, una cifra que "evidencia el coste que supone mantener unas instalaciones sin actividad relevante ni un proyecto viable a largo plazo".

La portavoz ha recordado además que el plan del PP para reactivar el Asturcón "ha fracasado en repetidas ocasiones", siendo el último ejemplo el intento de concesión del centro ecuestre que quedó en nada en 2025, cuando el único interesado abandonó las negociaciones al considerar que el proyecto no era rentable, a pesar de que el Ayuntamiento ofrecía una subvención anual de 600.000 euros.

"Lo más llamativo es que esa misma cantidad, 600.000 euros, fue calificada por el alcalde como excesiva cuando la solicitó el Real Oviedo para su proyecto de ciudad deportiva. Es decir, para el PP lo que es inasumible cuando lo plantea el Real Oviedo parece perfectamente asumible cuando forma parte de sus propios experimentos fallidos", ha señalado Peralta.

Vox preguntará en la Comisión de Urbanismo sobre este asunto, para conocer si el equipo de gobierno tiene intención de revisar las condiciones de la concesión del Asturcón, si pretende volver a licitar su gestión como centro ecuestre o si, por el contrario, dispone de un plan de usos alternativos para esta infraestructura.