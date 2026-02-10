Vox pedirá en Pleno saber si el Gobierno local defenderá que no se retire el Monumento a los Héroes de Simancas

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, preguntará en el Pleno de este miércoles al Gobierno local su postura ante la petición de retirada del Monumento a los Héroes de Simancas, ubicado en la fachada del Colegio La Inmaculada de Gijón.

Según una nota de prensa de Vox, la iniciativa surge tras los últimos acontecimientos vinculados a la caducidad del procedimiento relativo a este conjunto escultórico, una obra del arquitecto Luis Moya Blanco y del escultor asturiano Manuel Álvarez-Laviada y Alzueta, ambos de "reconocido prestigio".

Desde Vox han recalcado que el citado monumento posee un "evidente valor artístico y cultural", tanto por la singularidad de la obra como por la relevancia de sus autores, lo que lo sitúa en el ámbito de protección previsto en la Ley de Patrimonio Histórico Español y en la normativa autonómica en materia de patrimonio cultural.

Por este motivo, Rouco preguntará al Equipo de Gobierno cuál es su posición ante la situación actual del procedimiento y si tiene previsto defender la conservación del conjunto atendiendo a su valor histórico-artístico y al arraigo que posee en la ciudad.

Al tiempo, ha incidido en que determinados sectores de la extrema izquierda insisten en promover la eliminación del monumento en el marco de lo que consideran un intento de borrado selectivo de la historia.

Frente a ello, Vox ha defendido que el patrimonio cultural "no puede convertirse en rehén de intereses ideológicos ni en objeto de reinterpretaciones partidistas".