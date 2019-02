Vox se persona como acusación particular en la causa contra el tripartito por permitir el mercado de Gascona

Publicado 22/02/2019 18:34:55 CET

OVIEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciado este viernes que se personará como acusación particular contra el tripartito en Oviedo, una vez que la Titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo "determine las posibles imputaciones por presunto delito de prevaricación" del equipo de Gobierno por permitir la celebración del mercado mensual de la calle Gascona.

El Ayuntamiento de Oviedo, recuerdan en nota de prensa, aprobó la actividad del mercado de Gascona pese a la existencia de informes de funcionarios municipales contrarios a la misma. "Lo que revela una forma de gobernar incorrecta, denunciable y presuntamente delictiva del equipo de gobierno que encabeza el alcalde Wenceslao López", han apostillado.

"El Ayuntamiento de Oviedo ni es un cortijo de Wenceslao López, Ana Taboada y Roberto Ramos, ni una comuna del PSOE, Podemos e IU. Y dado que el control político de los demás partidos integradas en el Ayuntamiento (PP y Ciudadanos) ni se hace ni sirve de mucho, Vox entiende que debe exigir el cumplimiento de los procesos, normas y leyes, donde más les duele a los políticos profesionales, en los Juzgados", han añadido.

De este modo la formación "se une a los vecinos de Oviedo que no han encontrado más salida que la judicial frente al silencio despreciable del Ayuntamiento de Oviedo". Según Vox "no es una cuestión de vecinos contra vecinos, ni de vecinos contra negocios, es un tema de cumplimiento de la legalidad vigente, del protocolo de expedientes administrativos y de garantías del ciudadano particular".

A pesar de personarse en la causa, Vox ha asegurado que "no está contra los hosteleros de la calle Gascona, ni lo estará", pero sí lo está "contra el nepotismo que tanto gusta" al alcalde y a la vicealcaldesa.

Si del procedimiento judicial se derivase algún tipo de responsabilidad de otros equipos de gobierno previos al actual, "la acusación particular de VOX solicitará la extensión del delito de prevaricación en su versión de continuado, para que el plazo de prescripción comience a contar desde el día en que se cometió la última infracción".