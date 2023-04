Vox pide que se cubran todas las plazas de Policía en Oviedo para regresar a la "sensación de seguridad" perdida

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox a la Alcaldía de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha pedido este sábado que se cubran todas las plazas de los cuerpos policiales en la ciudad y que se les dote de los medios necesarios para "volver a esa sensación de seguridad que se ha ido perdiendo en Oviedo".

A raíz del suceso ocurrido este viernes, en el que tres hombres agredieron a otras tres personas con un machete en el casco antiguo de la ciudad, Peralta ha lamentado que "no hay semana" que no haya algún hecho delictivo "impactante" en Oviedo. "No podemos considerar que Oviedo es una ciudad segura debido al deterioro paulatino de la misma", ha asegurado.

A su juicio, la "deficiencia de efectivos" y una "absoluta incapacidad para afrontar con decisiones valientes" la defensa y apoyo del trabajo de los agentes, "hace que prácticamente haya desaparecido la labor preventiva y estemos ya viendo que lo único que pueden hacer nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es reaccionar cuando el hecho ya está cometido".

"El centro de la ciudad parece que ya no es un sitio sin incidencias por el que pasear por las noches y seguimos sin tener respuestas adecuadas ni por parte de Delegación del Gobierno ni tampoco del Ayuntamiento", ha lamentado.

Sonsoles Peralta ha trasladado su deseo de pronta recuperación a las víctimas, y ha señalado que los agresores son "de origen dominicano". "Abogamos por la expulsión de nuestro país de todo ciudadano extranjero que cometa cualquier tipo de delito, más aún, tratándose de delitos violentos", ha concluido.