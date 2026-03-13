Vox pide explicaciones al gobierno asturiano tras la agresión a un vigilante del centro de menores de Sograndio

La diputada de Vox Asturias Sara Álvarez Rouco. - VOX ASTURIAS

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en Asturias Sara Álvarez Rouco ha alertado este viernes de la "grave situación" que se vive en el Centro de Menores de Sograndio, después de la reciente agresión a un vigilante de seguridad por parte de un interno. Para Rouco, este último episodio violento demuestra que la situación en el centro "está completamente fuera de control".

En nota de prensa, Rouco ha indicado que el Centro de Menores de Sograndio es "un polvorín a punto de estallar". "Todo el mundo parece saberlo menos el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, responsable último del centro, que dice que no le consta lo ocurrido", ha afirmado.

La parlamentaria de Vox se ha preguntado cómo es posible que "un hecho tan grave como la agresión a un trabajador del centro pueda resultar desconocido para el consejero Guillermo Peláez". Rouco ha recordado que las denuncias sobre la conflictividad en el centro de Sograndio no son nuevas y que desde hace tiempo trabajadores y profesionales vienen alertando de una situación cada vez más complicada.

"Con este último ataque queda constatada la conflictividad reinante en los centros de menores asturianos, especialmente en el de Sograndio, cuyo descontrol viene de muy atrás", ha explicado. Asimismo, ha criticado la contradicción entre los testimonios de los trabajadores y el discurso del Gobierno autonómico. "Resulta escandaloso que desde el Gobierno hablen de una situación bajo control y de mejoras en el centro, mientras vigilantes y educadores sociales alertan del peligro constante en el que desarrollan su trabajo", ha afirmado.