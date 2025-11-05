Vox pide revisar las bases de las subvenciones deportivas tras dejar fuera a 8 clubes ovetenses

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha solicitado este miércoles una revisión urgente de las bases reguladoras de las subvenciones deportivas, "tras confirmarse en el informe de concesión de 2025 que 8 clubes del concejo, han quedado excluidos por no alcanzar la puntuación mínima, a pesar de que la partida presupuestaria no se ha agotado y se ha aplicado un coeficiente del 1,13".
Peralta destaca que este año se han concedido 106 ayudas por casi 1 millón de euros, pero el propio informe de concesión de la Concejalía de Deportes, reconoce que 8 entidades quedaron fuera por no alcanzar la puntuación mínima. Advierte de que estas exclusiones afectan sobre todo a clubes pequeños o de reciente creación, que no pueden justificar elevados gastos previos en licencias, arbitrajes o desplazamientos, a diferencia de entidades deportivas ya consolidadas.
"Esto no es de recibo. No estamos cuestionando a los clubes que han recibido subvención, todos hacen una labor encomiable. Pero, sí pedimos revisar un sistema que sólo premia a quien ya tiene medios, mientras deja fuera a quienes empiezan o tienen menos recursos. El PP de Alfredo Canteli -alcalde de Oviedo- dice que lo está valorando, pero sigue sin dar un paso al frente", sostiene Peralta.
Y añade que casos como el del Club Balonmano Vetusta, que cuenta con una gran cantera, "evidencian que el sistema actual penaliza a los que más apoyo necesitan, por no disponer de un histórico económico que les permita competir en igualdad de condiciones".
Por todo ello, desde Vox Oviedo piden que se lleve a cabo una profunda revisión del sistema de puntuación, así como la creación de una línea de ayuda específica para clubes de nueva creación o sin recursos previos. Solicitan además "diseñar una convocatoria que garantice que no se queden clubes fuera, por rigidez burocrática y sobre todo cuando hay dinero suficiente como este año".