Vox pide superar diferencias políticas y trabajar "de verdad" por la Semana Santa del municipio

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - EUROPA PRESS

OVIEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha emitido este viernes una nota de prensa en la que se muestra partidario de dejar de lado los ataques políticos y trabajar "de verdad" en que su propuesta para impulsar la declaración de la Semana Santa ovetense como Fiesta de Interés Turístico Regional salga adelante.

La formación considera que "lo importante es colaborar para que la ciudad obtenga el reconocimiento que merece". "Nuestra intención siempre ha sido ofrecer soluciones y sumar esfuerzos", ha señalado la portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta.

"Nuestra iniciativa es clara: si uno de los principales obstáculos es la falta de medios para elaborar el informe necesario, el Ayuntamiento debe implicarse y facilitarlo", ha indicado.

Vox ha reiterado su compromiso con la Semana Santa de Oviedo y con todos los ovetenses. "No vamos a entrar en guerras políticas. Vamos a seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora, aunque moleste, para que esta celebración, que forma parte de nuestra identidad, logre por fin el reconocimiento que merece. Porque frente a los ataques, nosotros respondemos con trabajo. Y frente a la inacción, con propuestas", ha concluido Sonsoles Peralta.