Vox pide vía enmienda suprimir ayudas a la Cooperación al Desarrollo, la Semana Negra y el Conseyu de la Mocedá

La portavoz del Grupo Municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha presentado un total de 12 enmiendas al proyecto de presupuestos municipales de 2026, que suman una cuantía global superior a los 7,5 millones de euros (excepto la integración de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) en la Fundación Municipal de Servicios Sociales).

Rouco, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha defendido que sus enmiendas son todas propuestas de mejoras "reales" y de optimización de recursos, al objeto de dar respuesta a las necesidades reales.

Para ello, detrae partidas dedicadas fundamental al ocio o al Cooperación al Desarrollo, así como obras relacionadas con la movilidad sostenible.

En este sentido, a través de sus enmiendas suprime las subvenciones tanto de la Semana Negra como del Conseyu de la Mocedá, porque no atienden prestaciones de carácter esencial así como las de Cooperación al Desarrollo y programas relativos a la promoción del asturiano.

Por contra, propone crear una línea de ayudas de 30.000 euros para entidades que favorezcan el derecho a la vida. También plantea, a modo de solución a la ubicación del legado del pintor Nicanor Piñole, una partida para recuperar su Casa Mariñana, de forma que se sacaría de la ruina, según ella, y se recuperaría y ayudaría a aportar algo valioso.

Otra de las enmiendas busca abonar 3.380.100 euros de las ayudas a fachadas pendientes de pago. Esta cantidad saldría de restar, de las ayudas a Cooperación al Desarrollo un total de 1.872.900 euros; 1.053.700 euros de las obras de pacificación del tráfico del entorno de La Serena; 82.500 euros de la partida de atenciones protocolarias de Alcaldía y también de este apartado; 365.000 euros de publicidad y propaganda, así como 6.000 euros de ediciones de obra y cultura asturiana.

Vox, asimismo, propone la reubicación de varias partidas para destinarlas a la construcción de un nuevo vial entre el recinto ferial 'Luis Adaro' y el parque de Hermanos Castro, la mejora del puente de la Coría y mejoras en instalaciones deportivas de la ciudad.

Rouco ha sumado a esto la integración de Emvisa en la FMSS, a fin de optimizar recursos y mejorar la coordinación. También plantea redestinar determinadas partidas del presupuesto para reforzar la plantilla de la Policía Local o la redacción del plan de usos la antigua Jefatura de la Policía Local.

En total, son siete enmiendas, incluida la integración de Emvisa, que suman 6.749.600 euros, una de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) por 591.100 euros y cuatro de la FMSS, por valor de 164.000 euros.