Vox y PP no logran que el parlamento asturiano repruebe al consejero de Fomento

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General ha rechazado este miércoles una proposición no de ley (PNL) de Vox para la reprobación del consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, que contó con el apoyo insuficiente del PP. La iniciativa ha decaído frente a los 24 votos de PSOE, IU-Convocatoria por Asturias, Grupo Mixto-Foro y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tome.

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha defendido la necesidad de reprobar a un consejo "que deja arrasada la consejería por la que pasa". Durante su intervención, además, se ha referido al proyecto fallido para el vial de Jove y ha criticado que "no hay ningún avance en materia de infraestructuras", poniendo de ejemplos la Zalia, el plan de cercanías, el peaje del Huerna, la autovía del suroccidente o la autopista del mar.

Desde el PP, Luis Venta ha reconocido que una reprobación no tiene "ningún efecto práctico" pero sostiene que "suspender la labor del consejero no significa llevarlo a un valle de leprosos". Así, se ha preguntado si "no se puede criticar la gestión" que, cree, "ha sido mala" en el caso de Calvo. "Merece un toque de atención", dice para respaldar la reprobación.

Por contra, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé considera que Alejandro Calvo "no lo merece" y critica la estrategia de Vox "para deslegitimar gobiernos progresistas" desde un estado "de hipérbole continua".

También ha votado en contra el diputado del Grupo Mixto-Foro, Adrián Pumares, advirtiendo de que no puede sumarse "a una reprobación que está basada en cuestiones que son competencia del Gobierno de España". "No se sostiene en absoluto, no creo que sea serio", ha reprochado.

La diputada de IU-Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, ha lamentado que Vox se dedique a "crispar el ambiente" sin ser capaces de llevar a la Cámara ninguna propuesta "constructiva" por el bien de la ciudadanía.

Finalmente, el diputado socialista Ángel Ricardo Morales, ha remarcado que los fallos achacados al consejero de Fomento son "cuestiones competencia del Ministerio". "Lo único que este consejero debe hacer y hace, de forma eficaz, en estas materias es reivindicar los derechos de Asturias, de acuerdo con la estrategia del documento de la Alianza por las Infraestructuras, firmado por todos los grupos de la Cámara, incluido el suyo", le ha dicho a Vox.

OTRAS INICIATIVAS DEL PLENO

Por otra parte, ha logrado el apoyo unánime del pleno una proposición no de ley (PNL) del Grupo Parlamentario Mixto-Foro Asturias para instar al Principado a requerir al Gobierno de España la dotación de recursos necesarios para el reacondicionamiento y la mejora de la flota de trenes de cercanías que opera en el Principado de Asturias.

Asimismo, se ha debatido una proposición no de ley (PNL) del Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS sobre la revocación del permiso de investigación minera concedido a la empresa Asturmet Recursos. La iniciativa ha prosperado al contar con 22 votos a favor y 23 abstenciones.

La sesión de este miércoles también ha abordado una proposición no de ley (PNL) del PP sobre las partidas presupuestarias y ayudas para los centros especiales de empleo, que ha salido aprobada por 23 votos a favor y 22 en contra.

Otro asunto del orden del día ha sido la proposición no de ley (PNL) del PP para instar al Consejo de Gobierno a sacar una nueva convocatoria para la concesión de ayudas de tarifa rural incluyendo a los trabajadores por cuenta propia residentes en concejos en riesgo de despoblamiento que no han sido incluidos en la presente convocatoria. La iniciativa, por contra, decayó con 28 votos en contra frente a 17.