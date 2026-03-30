Vox pregunta al Ayuntamiento de Oviedo si va a hacer un informe sobre el impacto patrimonial en La Vega

Archivo - Terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una batería de preguntas en la Comisión Plenaria de Urbanismo para que el Gobierno local del Partido Popular explique si va a hacer un informe sobre el impacto patrimonial en el suelo de la antigua fábrica de armas de La Vega.

En una nota de prensa, la portavoz Sonsoles Peralta ha indicado que su grupo quiere conocer si el Equipo de Gobierno ha recibido la comunicación formal de la Consejería de Cultura instando al encargo de este informe independiente y, en su caso, cómo va a integrarlo en el cronograma previsto para la tramitación del Plan Especial y el desarrollo urbanístico de la antigua fábrica de armas.

Este documento debería "analizar hondamente" los impactos, estudiar alternativas, proponer medidas de mitigación y contar con la participación de las comunidades locales, con el objetivo de "proteger el patrimonio de La Vega y el entorno de San Julián de los Prados, reconocido como Patrimonio de la Humanidad".

La concejala ha subrayado que el Ayuntamiento ya está trabajando en el Proyecto de Intervención Arqueológica, derivado del convenio urbanístico entre el Ministerio de Defensa, el Principado de Asturias y el propio Consistorio para la reordenación y puesta en valor de la Fábrica de Armas.

"Este proyecto da continuidad a las primeras intervenciones arqueológicas realizadas, cuyos resultados ya se recogieron en la valoración del uso de georradar y otras técnicas de arqueología no invasiva en el entorno de La Vega", ha recordado la portavoz.

Por todo ello, Vox quiere saber si el Ayuntamiento ha recibido ya comunicación formal de Cultura instando al encargo del informe independiente de impacto patrimonial y en qué fecha se habría recibido.