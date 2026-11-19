Archivo - La portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha presentado en la Junta General una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano al considerar que se trata de un texto "pobre, genérico, insuficiente e insolidario" que no resuelve las "deficiencias históricas" del servicio ni garantiza la protección del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

La formación ha sostenido que la norma "no cubre las necesidades de quienes tienen encomendadas las tareas de gestión de riesgos y emergencias" y ha reclamado criterios comunes para garantizar la misma atención y protección a los ciudadanos en toda España, con independencia del territorio en el que se encuentren.

Vox ha argumentado que el proyecto no introduce novedades significativas, al entender que su núcleo reproduce la legislación nacional y recoge técnicas e instrumentos ya consolidados en el Principado, sin dar respuesta a los problemas de la actividad diaria del servicio.

Entre sus críticas, el grupo parlamentario ha señalado que el texto relega las emergencias ordinarias, como los incendios en viviendas, los accidentes de tráfico o los rescates en montaña, a "protocolos operativos" internos sin rango normativo. Según la formación, estas actuaciones representan la "inmensa mayoría" de las intervenciones del SEPA.

También ha cuestionado la ausencia de un mando único operativo y ha advertido de que el proyecto no garantiza la dirección técnica de las emergencias cotidianas ni protege la integridad del servicio frente a futuras reorganizaciones políticas.

La formación ha denunciado, además, "omisiones graves" en cuestiones como la regulación de los rescates en el medio acuático, la formación del voluntariado, el desarrollo de los planes territoriales y la segunda actividad para profesionales con secuelas o que hayan sufrido accidentes laborales.

Frente al modelo planteado por el Ejecutivo autonómico, Vox ha defendido el establecimiento de criterios y modelos comunes en todo el territorio nacional, así como protocolos de actuación que permitan ofrecer una atención homogénea, con servicios "eficaces y eficientes" y contando con la intervención de las Fuerzas Armadas.

El grupo ha sostenido que Asturias es "una de las pocas regiones" que todavía no dispone de una ley en esta materia tras la aprobación de la Ley 17/2015, si bien ha insistido en que el proyecto presentado no resuelve los problemas prácticos ni las carencias históricas del servicio.