Vox se propone desregular también el deporte para quitar trabas burocráticas a los clubes

El portavoz nacional de deportes de Vox, Cristián Toro. - VOX

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Deportes de Vox, Cristian Toro, ha visitado diferentes instalaciones deportivas en Asturias, donde ha defendido la necesidad de más inversión y ha anunciado que el objetivo de su formación es desregular también el deporte, tanto en esta comunidad como en toda España.

Una de las instalaciones que ha visitado Toro ha sido las de Trasona, un lugar que para Toro fue "su casa" durante la preparación de los Juegos Olímpicos, el portavoz ha lamentado que las instalaciones sigan exactamente igual. "Falta inversión, falta devolver todo el talento que hay en Asturias a los deportistas", ha afirmado.

El portavoz de Vox se ha referido también a la estación de Valgrande-Pajares, que sigue arrastrando deficiencias de mantenimiento. En su opinión, puede suponer un gran impulso para la economía asturiana, para el comercio y para el turismo, pero, ha subrayado, "todo esto necesita inversión y buena gestión".

Durante su intervención ha defendido quitar la manta de burocracia y papeleo que pesa sobre el deporte y que, a su juicio, lo único que hace es poner techo y trabas a los clubes, que son quienes realmente potencian el deporte base. "Confiamos en desregularizar el deporte también aquí en Asturias y en toda España y mirar hacia el futuro, hacia un deporte mucho más limpio, un deporte que llegue a todos los españoles y a todos los asturianos", ha concluido Cristian Toro.