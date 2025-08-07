Vox rechaza la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, que califica de "injusta" y "arbitraria"

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha vuelto a manifestar este jueves su "firme rechazo" a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad, una medida que, en palabras de la concejal y portavoz, Sonsoles Peralta, "es injusta, arbitraria y puramente ideológica que atenta contra la libertad de movimiento de los ovetenses".

Peralta considera que "la única y verdadera razón que justifica la ZBE es el histerismo climático y las políticas impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez".

"Mientras que los propios estudios afirman que la calidad ambiental en nuestro municipio es buena, el PP de Canteli prosigue en su empeño de imponer a todos las ovetenses restricciones de movilidad y multas de hasta 200 euros amparándose en la supuesta protección de la salud y bienestar de los vecinos", ha indicado Sonsoles Peralta.

Explica que incoherencia se demuestra en que la única zona donde se superan puntualmente los límites establecidos queda fuera de la futura ZBE. "Lo que nos lleva a deducir que la única salud que se persigue es el de las arcas municipales", ha apuntado.

En este sentido, la portavoz ve "evidente" el carácter "meramente recaudatorio" de la medida que está recogido en la nueva ordenanza impulsada por el PP de Oviedo.

"La ordenanza que se pretende aprobar para regular la ZBE, solo sirve para justificar los delitos ideológicos de la izquierda a los que se ha rendido el Partido Popular. Al contrario de lo que afirman se penaliza a las familias, a los trabajadores, al comercio local y a las rentas más bajas que no pueden cambiar de coche para poder circular por su propia ciudad y a los que se va a penalizar doblemente con la imposición de la ORA ambiental que castiga económicamente a aquellos que más contaminan", remarca.

Se ha referido al PP como "PSOE azul" y ha dicho que Vox es el único "muro" frente a este tipo de medidas. "Seguiremos defendiendo desde el sentido común, la libertad, la igualdad y la justicia social frente a las imposiciones de la izquierda y la complicidad del PP", ha concluido Sonsoles Peralta.