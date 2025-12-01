Vox rechaza el Plan de Movilidad de Oviedo por "ideológico" y "carente de planificación"

Las concejalas de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo Sonsoles Peralta y Alejandra González en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha rechazado frontalmente el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) presentado por el equipo de gobierno del PP. Peralta ha señalado que el documento "es populista, incoherente y que carece de rigor y de planificación".

"Un PMUS al servicio de la zona de bajas emisiones y no de los vecinos de Oviedo", ha criticado la portavoz de Vox, quien ha señalado que el plan "restringe y limita la libertad del movimiento de los ciudadanos". Peralta ha adelantado que Vox ha presentado dos enmiendas al PMUS por "falta de planificación" y por "estar cargado de ideología" y ha anunciado que votarán en contra del plan.

La portavoz ha señalado que el plan se ha elaborado "ajeno a dos de los principales documentos que determinan la movilidad del Consejo de Oviedo: el Plan General de Organización Urbana y, a nivel supramunicipal, el Plan para la Movilidad Multimodal en el área metropolitana del Principado de las Clutes, que está pendiente aún de aprobación".

En su opinión, aprobar el PMUS sin tener en cuenta estos planes supone "una irresponsabilidad, una intromisión, un gasto de dinero público innecesario porque hace que nazca ya caduco y desfasado". Peralta ha alertado de que la movilidad futura dependerá de la planificación de espacios estratégicos como "la Vega, el Cristo, la Ciudad de la Justicia, las universidades, la Fábrica de Loza de San Claudio o futuros espacios industriales".

FALTA DE PLANIFICACIÓN Y CARACTER "IDEOLÓGICO"

Según la portavoz, este plan "está redactado en un momento de absoluta indefinición de cómo van a ser las principales infraestructuras del Consejo". Ha lamentado que "mientras el PP planifica de forma exhaustiva la prohibición de circular por el municipio es incapaz de afrontar la problemática actual y menos aún la futura del transporte público urbano".

"¿Qué les ofrecen ahora? El Bono Taxi, una iniciativa que ya llevó en su momento Vox, pero que tampoco sabemos ni cómo, ni cuándo, ni si será una más de las promesas incumplidas del equipo de gobierno de Canteli", ha señalado la portavoz.

Asimismo, Peralta ha criticado que el PMUS "pretende fomentar el uso de la bicicleta careciendo de las rutas ciclistas necesarias para ello y con condiciones climatológicas y orográficas adversas para su uso".

"El documento está impregnado por la ideología de la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo, Ciudades de 15 Minutos y un sinfín de normas y leyes que acompañan al histerismo climático de la izquierda y evidentemente también del Partido Popular", ha sentenciado la portavoz de Vox.

Por todo ello, Peralta, tras presentar las enmiendas, ha anunciado que Vox votará en contra de este Plan y ha instado al equipo de gobierno a elaborar un documento "que aborde de forma integral las necesidades actuales y futuras" y que "permita compatibilizar la sostenibilidad con el ejercicio de la libertad de desplazamiento y que no penalice de facto el uso del vehículo privado".