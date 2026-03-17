Vox rechaza la presencia en Gijón de la cubana Marxlenin Pérez: "No se puede blanquear la tiranía comunista"

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha mostrado su rechazo a la presencia en la ciudad de la comunicadora y filósofa cubana Marxlenin Pérez Valdés, quien ofrecerá este miércoles una conferencia en el Museo del Ferrocarril dentro de una gira organizada por el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. "No se puede blanquear la tiranía comunista con el patrocinio de extremistas", ha criticado Álvarez Rouco.

Desde Vox Gijón consideran que este tipo de actos suponen "un blanqueamiento inaceptable de regímenes totalitarios" y han criticado duramente el papel del Gobierno municipal.

"Blanquear proyectos de extrema izquierda se ha convertido en una costumbre, en la normalidad de Foro Asturias en Gijón. Lo hizo con Bildu y lo hace ahora con la cubana Marxlenin, cuyo propio nombre es toda una declaración de intenciones", ha señalado Rouco

"Es imposible entender cómo desde el Ayuntamiento se da soporte a presencias antidemocráticas, por muchos colectivos que las respalden", ha afirmado. Desde Vox han recordado además la vinculación de la ponente con el régimen cubano, al que consideran una dictadura, y han criticado que se permita su promoción en espacios públicos municipales.

"Gijón y los gijoneses no pueden ser cómplices de la tiranía comunista de Cuba. La presencia de Marxlenin, como promotora y representante de ese régimen, no debería tener cabida en nuestra ciudad", ha advertido la concejal. Rouco ha criticado también la falta de coherencia política de Foro Asturias y de su presidenta, Carmen Moriyón, a quien acusa de adaptar su posicionamiento "a conveniencia".