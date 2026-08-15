Vox reclama información acualizada de quince proyectos financiados con fondos europeos y autonómicos

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX - Archivo

OVIEDO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una batería de diez preguntas y un ruego en la Comisión de Economía, Interior y Contratación para exigir el estado actualizado de quince proyectos estratégicos financiados con fondos europeos y autonómicos. Las actuaciones figuran en la Memoria de la Oficina Presupuestaria de 2025.

"Queremos saber qué proyectos continúan en ejecución durante 2026, cuáles han finalizado en 2025 y si se han cumplido los plazos establecidos para garantizar la recepción de las subvenciones", ha señalado la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta.

Ha explicado que, según recoge la Memoria de la Oficina Presupuestaria, este servicio se encarga de buscar fuentes de financiación europea, asesorar a las distintas áreas municipales y coordinar los proyectos vinculados a los fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, incluidos los fondos Next Generation.

Entre las actuaciones incluidas figuran el Centro de Operaciones de Ciberseguridad y la mejora del cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, con una subvención concedida de 715.881 euros; la rehabilitación integral del edificio de Seguridad Ciudadana, con 1.848.842,03 euros; la recogida separada de biorresiduos, con 700.000 euros; y el proyecto de digitalización y dinamización de las zonas comerciales de Oviedo, denominado 'Oviedo en Red', dotado con 1.809.707,20 euros.

También se incluye la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, el impulso a la movilidad saludable y la digitalización del tráfico y el transporte, con una subvención de 7.389.000 euros; la rehabilitación integral del edificio de las piscinas del Parque del Oeste, con 2.691.693,79 euros; y la rehabilitación de los barrios de Ventanielles y Guillén Lafuerza, en su primera fase, con 4.378.973,43 euros.

"Estamos hablando de proyectos que afectan a ámbitos tan importantes como la seguridad, la movilidad, la rehabilitación urbana, la digitalización, el comercio, el turismo, el medio ambiente y los servicios públicos. Por eso la ciudadanía tiene derecho a conocer su grado real de ejecución", ha afirmado la edil de Vox.

La relación de actuaciones contempla, asimismo, el Portal Ciudadano 360, con 102.207,08 euros; la creación de una Unidad de Orientación Profesional vinculada al programa Aula Mentor, con 28.500 euros; la adquisición de libros para las bibliotecas municipales, con 13.600 euros; y la creación de un Centro de Capacitación Digital, con 24.500 euros.

Completan el listado los proyectos de infraestructura para la recarga de los nuevos autobuses eléctricos, con 3.690.000 euros; 'Oviedo, Origen del Camino', con 2.100.000 euros; 'Oviedo, ciudadanía digital', con 650.000 euros; y la digitalización del ciclo urbano del agua en la aglomeración del Nora, con una subvención concedida de 2.796.030,64 euros.

La iniciativa registrada por Vox Oviedo plantea diez preguntas al equipo de gobierno para conocer cuáles de los quince proyectos continúan en ejecución en 2026 y si se están cumpliendo los plazos previstos y las condiciones vinculadas a las subvenciones.

Asimismo, pregunta qué proyectos fueron tramitados por la Oficina Presupuestaria en 2025 y cuáles se han tramitado durante 2026; cuáles han completado su ejecución y si, en esos casos, se ha presentado en tiempo y forma la correspondiente justificación administrativa y financiera.

Además, el Grupo Municipal también reclama información sobre el plazo de ejecución fijado para cada proyecto, la fecha límite de justificación y la posibilidad de que las actuaciones aún pendientes puedan finalizarse dentro del periodo establecido para garantizar la percepción de los fondos

"Es imprescindible conocer no sólo cuánto dinero se ha concedido, sino también cuánto se ha ejecutado, cuánto se ha justificado y qué obligaciones reconocidas existen en cada expediente", ha explicado Peralta.

A estas actuaciones se suma el Plan de Actuación Integrado (PAI) incluido en la convocatoria de financiación europea para el Desarrollo Urbano Sostenible con cargo al fondo Feder 2021-2027, para el que la portavoz de VOX solicita también explicaciones.

El PAI cuenta con una financiación de 8,4 millones de euros y contempla actuaciones destinadas a generar un efecto transformador en el municipio, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y favorecer la integración social y espacial de distintos barrios, con un horizonte temporal que se prolonga hasta 2031.

"Sobre el Plan de Actuación Integrado queremos saber qué actuaciones se han iniciado, tramitado o finalizado en 2025 y 2026, así como qué cantidad de los 8,4 millones de euros se ha ejecutado, completado y justificado", ha indicado la portavoz de Vox.

Junto con la batería de preguntas, el Grupo Municipal de Vox formula un ruego para que se adjunte al acta de la Comisión, un documento actualizado sobre los quince proyectos y las actuaciones previstas en el PAI.