Vox reclama más apoyo a Adafa y critica la "mala priorización" del gasto social en Asturias

Reunión de Vox con la asociación Adafa en Gijón. - VOX ASTURIAS

OVIEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha denunciado este jueves la "mala priorización" del gasto público en Asturias durante una visita a la Asociación de Familiares de Personas Afectadas por Alzheimer (Adafa), en Gijón. Consideran que los fondos públicos deben destinarse "a las necesidades primarias" y respaldar "a quienes hacen una labor real" en el ámbito social, en referencia a asociaciones como Adafa.

La diputada nacional de Vox y portavoz de Emergencia Demográfica y Servicios Sociales, Rocío de Meer, y la portavoz parlamentaria en la Junta General del Principado, Carolina López, mantuvieron una reunión con la presidenta de la asociación, Concha Mena, y con familiares de usuarios.

Tras la reunión, De Meer defendió que los fondos públicos deben destinarse "a las necesidades primarias" y respaldar "a quienes hacen una labor real" en el ámbito social. En la misma línea, López criticó la "falta de coherencia" del Principado en el reparto presupuestario y comparó la financiación de Adafa con la del Banco de Tierras, entidad que "tuvo 133 consultas en un año, tiene un número de personal similar y recibe 600.000 euros anuales". "Asignar los recursos es una cuestión de voluntad política, de elegir dónde se destina el dinero", señaló.