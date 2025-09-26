Vox reclama al PP que aclare la situación de reapertura del antiguo enlace de La Corredoria

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha reclamado este viernes al equipo de gobierno, del PP, que aclare la situación de reapertura del antiguo enlace de este barrio ovetense con la AS-II.

Según han explicado desde Vox, los vecinos de La Corredoria llevan reclamando esta mejoría desde enero de 2025. "El Ayuntamiento de Oviedo, que entonces aludía a que la apertura de esta conexión además de ser una petición vecinal, era de interés municipal porque supondría la mejora de la circulación viaria del barrio, todavía no ha dado respuesta a esta demanda", han explicado desde Vox.

La portavoz de Vox en el consistorio, Sonsoles Peralta, ha dicho que la reapertura de este enlace ha suscitado numerosas movilizaciones vecinales y debates plenarios. "A fecha de hoy desconocemos en qué situación se encuentran las actuaciones pendientes o si el Ayuntamiento de Oviedo ha recibido respuesta al escrito presentado a la Consejería competente", ha lamentado.

"No tenemos ninguna información sobre la demanda de los vecinos de la Corredoria. Por eso, desde Vox Oviedo instamos a que el gobierno de Canteli nos reponda si ha recibido respuesta de la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios del 25 de enero de 2025. Si tiene constancia de que se hayan llevado a cabo, o de que se vayan a llevar los estudios técnicos a los que se hace referencia en el escrito y si se ha analizado la viabilidad de la reapertura de este viario. También nos preguntamos si la Consejería competente tiene un plan de actuaciones técnicas y de posibles obras con calendario, presupuesto preliminar y financiación", ha apuntado Peralta.

Desde Vox exigen al PP que aporte la respuesta, si la hubiera, de la Consejería de Fomento. "Los vecinos de este barrio ovetense tienen derecho a saber en qué situación se encuentra su demanda. Queremos saber si este equipo de gobierno ha hecho algún avance para colaborar con el Principado de Asturias en la reapertura de la conexión de la Corredoria, y si se ha valorado adoptar medidas provisionales que permitan habilitar el vial en condiciones de seguridad, a fin de aliviar los graves problemas de tráfico que sufren diariamente", ha concluido la edil de Vox.