Vox reclama entre sus propuestas respaldo a Ceuta y el rechazo a la acogida de inmigrantes ilegales en Asturias

La diputada de Vox, Sara Álvarez. - WEB JGPA

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno y su compañera de bancada, Sara Álvarez Rouco, han defendido este viernes las propuestas de resolución presentadas por su grupo, un total de 44, entre las que figuraban una iniciativa que reclamaba que la Junta manifieste el apoyo a las familias españolas en Ceuta y exija a Marruecos que acepte la devolución inmediata de cualquier persona de nacionalidad marroquí que haya entrado ilegalmente en Ceuta, que han recordado "por si no lo saben, es España".

Además Álvarez Rouco ha defendido una proposición sobre inmigración en la que se oponen a la acogida por parte del Principado de cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España y a la apertura de cualquier centro de acogida en nuestra región.

"Y si no respetan esto, al menos deben garantizar la transparencia sobre la inmigración ilegal en el Principado de Asturias, informar detalladamente del coste para la Administración y publicar la cuantía de las ayudas percibidas por inmigrantes", ha pedido la diputada de Vox.

Entre las 44 propuestas de resolución de Vox se encontraban inictivas que tocan buena parte de los ámbitos políticos. Así se reclamaba un plan de racionalización de la estructura pública; medidas en materia fiscal; en materia de vivienda; en el ámbito rural o en el social.

También se reclama por parte de Vox que la junta acuerde la derogación de la Ley de Memoria Democrática. "La historia debe quedar al margen de la política, quedar para los historiadores, lejos de la contienda partidista. Su ley de desmemoria histórica y su burda copia autonómica es simplemente una herramienta para evitar, para reavivar viejos odios ya enterrados", ha dicho el diputado de Vox.

Los parlamentarios de Vox se han mostrado muy críticos con los anuncios planteados por el presidente asturiano, Adrián Barbón, en las dos jornadas previas en este Debate.

"Qué pena que no haya elecciones cada seis meses porque ante tanta oferta 'barbonista' nos queda claro que el Gobierno asturiano ya está en modo elecciones y ya empezaron las rebajas. Por eso hoy es más importante si cabe hablar de temas como el empleo, como autónomos y también como industria", ha indicado Sara Álvarez Rouco.