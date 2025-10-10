Vox recuerda a los ovetenses que el IBI que están pagando este año lo ha subido el PP

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha recordado este viernes a los ovetenses que la subida del recibo del IBI (impuesto de bienes inmuebles) que están recibiendo este año, fue aprobada por el Partido Popular en las Ordenanzas fiscales de 2024.

"El PP decidió subir el IBI un 7,14 % y ahora los ovetenses lo están notando en su bolsillo, mientras siguen padeciendo los mismos problemas de siempre: barrios abandonados, baja inversión y servicios que no mejoran", ha señalado.

La edil ha recordado que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli prometió bajar impuestos, pero los hechos desmienten su discurso: "Los vecinos pagan más, pero su día a día no cambia. Siguen las mismas deficiencias en los barrios, los mismos atascos, las mismas obras mal planificadas y la misma falta de mantenimiento".

Vox advierte de el dinero extra que el Ayuntamiento recauda por la subida del IBI, no se traduce en mayor inversión, más seguridad ni mejores servicios, sino en más gasto político y propaganda.

Peralta también recuerda que el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado, es el que gestiona por delegación el IBI de 76 concejos asturianos, con la excepción de los ayuntamientos de Oviedo y Corvera, los únicos que recaudan el gravamen por sí mismos. Este impuesto se ha congelado en toda Asturias, menos en la capital asturiana y en el concejo de Corvera que lo aumenta en un 3,26%.

"Mientras el PP se gasta millones en eventos, contratos y anuncios, los ovetenses pagan la factura con un recibo del IBI más alto. Esa es la realidad que hoy están comprobando en sus casas", concluye Peralta.