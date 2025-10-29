Vox reprocha al Ayuntamiento de Oviedo destinar dinero a proyectos de agua en el extranjero y no a Trubia

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha reprochado este miércoles al equipo de gobierno que destine dinero a proyectos de agua en el extranjero mientras "permite el agua de mala calidad en el CP El Villar, en Trubia".

"Mientras el PP se desentiende del problema en Trubia, el Ayuntamiento sí destina dinero público a proyectos de agua. Pero, a miles de kilómetros", señala en una nota de prensa, en la que expone que en 2024 se aprobaron subvenciones por 34.560 euros a un proyecto en República Dominicana y de 22.500 euros a otro en Guatemala.

Vox recuerda que el Real Decreto 3/2023 obliga a los ayuntamientos a garantizar la calidad del agua de consumo, incluso cuando la gestión sea indirecta, como en el caso de la concesionaria Aqualia en Oviedo. Peralta ha subrayado que "si el agua sale turbia, se actúa. Punto", y ha reclamado que se prioricen los problemas de los vecinos y de los barrios de la ciudad.

Peralta ha criticado la respuesta del Ayuntamiento sobre la turbiedad del agua en el colegio de Trubia, al considerar que demuestra "falta de responsabilidad y de prioridades". Según Vox, el Gobierno local ha afirmado en la Comisión de Urbanismo que el agua "ha sido analizada y no es perjudicial para la salud" y que "se trata de una competencia del Principado".

La portavoz municipal considera esta respuesta "inaceptable" y ha denunciado que "el PP pretende que los padres acepten que sus hijos beban agua turbia mientras busca excusas para no actuar en los barrios de Oviedo".