Vox tilda de "superfluo" el presupuesto de Cultura mientras IU y PSOE lo defienden y PP y Tomé piden más

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda y Fondos Europeos ha servido como escenario este viernes para mostrar las distintas posiciones de los grupos parlamentarios en torno al presupuesto de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte para 2026. Mientras Vox y el PP criticaron el escaso peso del área en el conjunto del presupuesto autonómico, PSOE e IU-Convocatoria por Asturies subrayaron el aumento de recursos y el impulso a nuevas iniciativas culturales. La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé reclamó, por su parte, un mayor compromiso global con la cultura y la identidad asturiana.

El primero en tomar la palabra durante el turno de fijación de posiciones fue el diputado de Vox, Javier Jové, quien ha asegurado que el presupuesto de la Consejería de Cultura para 2026 es "superfluo y anecdótico". "A duras penas llega al 1% del presupuesto regional. Es una consejería totalmente superflua y anecdótica", ha asegurado.

Jové también ha acusado a la Consejería de Cultura de haber protagonizado "pufos, marrones, historias y escándalos" en el último año, citando como ejemplos los casos de Valgrande-Pajares, la OSPA, la Laboral, el Niemeyer, o el Museo Arqueológico. "Tiene suerte de que uno no da basto y no tiene tiempo para mirar más cosas, porque seguro que si pusiera el foco o la mirilla en otro, pues me saldrían lo mismo", ha dicho.

Desde IU-Convocatoria por Asturies, su portavoz Xabel Vegas, ha señalado que, si bien el presupuesto de Cultura es más del doble del que había en 2019, Asturias todavía "está lejos de los recursos de los que disponen otras comunidades autónomas para la cultura y deporte".

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies ha hecho hincapié en que estos presupuestos van a permitir poner en marcha instituciones tan importantes como la Filmoteca de Asturias, la Red de Teatros y Auditorios, el Observatorio del Cortometraje o las residencias en el Faro de Tapia. Además, ha subrayado que la apuesta por el patrimonio alcanza los 6,18 millones, lo que supone un 65% de aumento con respecto a 2019.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha lamentado que "históricamente" la consejería que tiene las competencias en cultura, en política lingüística y en deporte tenga en torno al 1% de los presupuestos generales de Asturias. "Nos gustaría que fuese bastante más", ha señalado Tomé.

No obstante Tomé ha valorado que "las partidas esenciales de la consejería han aumentado de manera considerable", así como las políticas culturales, lingüísticas y de fomento y apoyo al deporte. La diputada ha defendido la cultura como un elemento que "desempeña un papel fundamental en el desarrollo integral de los pueblos", y ha destacado "el peso relevante que está asumiendo el fomento lingüístico a nivel institucional".

Por su parte, el diputado del PP José Luis Costillas, ha acusado al Gobierno de Asturias de "dar la espalda a la cultura" y de tener una "falta de compromiso" con la conservación y protección del patrimonio histórico-artístico de la región. "En dos años han reducido el presupuesto de protección del patrimonio histórico-artístico en casi tres millones de euros", ha asegurado.

Costillas se ha mostrado crítico también con la gestión de la consejería, afirmando que "reparte el dinero sin control y sin sentido, sin orden y sin concierto, y sin una política cultural clara". "Solo hacen dos cosas: transferir dinero a los distintos organismos autónomos y fundaciones públicas, con total independencia y sin ningún tipo de control ni coordinación, y repartir el dinero a unas exiguas subvenciones que no son capaces de generar un tejido cultural", ha asegurado.

Fue el diputado del PSOE Ricardo Fernández quien cerró las intervenciones de los grupos, afirmando que el proyecto presupuestario para 2026 en Asturias "tiene bien presente la protección de nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio artístico" y "se ocupa de la financiación de los trabajos arqueológicos".

Este proyecto, ha defendido, "refuerza nuestra identidad, nuestro patrimonio cultural" tanto "el material como el inmaterial". Según el diputado socialista, estos presupuestos "pretenden un mayor bienestar" de los asturianos, y "el disfrute de un derecho, el ligado al acceso a la cultura, su creación y participación. Un derecho que es fundamental y que también ha de serlo siempre universal".