Vox valora la instalación de cronómetros en semáforos con fotorrojo y critica la ejecución de la ZBE por el PP

Archivo - Semáforo en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo valora la reciente instalación de cronómetros de cuenta atrás en semáforos con sistema de control de paso en rojo, una medida que recuerdan planteó su grupo el mes pasado en la comisión de urbanismo, y consideran "contribuye a mejorar la seguridad vial al proporcionar mayor información a los conductores y favorecer una conducción más previsible".

La portavoz del Grupo Municipal Vox, Sonsoles Peralta, incidió en que "esta actuación se enmarca dentro del desarrollo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)", un modelo que su grupo rechazó desde el primer momento por "su carácter restrictivo y por las consecuencias que tendrá para la movilidad y la actividad económica en la ciudad".

Peralta añadió que consideran especialmente significativo que los sistemas de control de paso en rojo hayan estado en funcionamiento con carácter previo a la instalación de estos cronómetros, lo que evidencia que se ha priorizado el componente sancionador frente a la implantación de medidas que aportan información y seguridad a los conductores.

En este sentido, desde el Grupo Municipal se subraya que "frente a un modelo basado en restricciones y sanciones, Vox defiende una política de movilidad centrada en la mejora de la circulación, la seguridad vial y la libertad de los ovetenses".

El Grupo Municipal reitera su oposición al actual modelo de Zona de Bajas Emisiones y defiende que "es posible avanzar en la mejora de la movilidad urbana sin imponer restricciones innecesarias ni perjudicar a vecinos, trabajadores y comerciantes".