Vox vincula la regularización de inmigrantes con el deterioro de servicios públicos en Asturias - VOX

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha advertido este martes de que la política de regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno central supone "una amenaza directa al Estado del bienestar", en el marco de la presentación de un informe de la Fundación Disenso sobre el impacto económico de la inmigración.

La portavoz del grupo en la Junta General del Principado, Carolina López, ha alertado del "efecto llamada" de estas políticas y ha denunciado el deterioro de los servicios públicos en Asturias. "Estamos viendo unos servicios sociales colapsados, una ayuda a la dependencia prácticamente paralizada y una sanidad con listas de espera descontroladas", ha señalado.

Asimismo, ha apuntado a un aumento de la presión sobre el sistema sanitario y ha advertido de que "el sistema no está preparado para soportar" esta situación, en una comunidad que ha definido como la más envejecida del país.

Por su parte, la portavoz nacional de Vox para la Agenda España, Isabel Pérez Moñino, ha criticado las políticas del Gobierno central en materia migratoria y ha afirmado que suponen "una traición al pueblo español".

Ambas dirigentes han defendido la necesidad de una inmigración "legal, controlada y vinculada al empleo", así como la prioridad en el acceso a los servicios públicos.