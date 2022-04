Wenceslao López dice, tras ser absuelto, que "durante cuatro años se ha sentido acusado pero también acosado"

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, ha manifestado este viernes que por fin la justicia ha actuado y ha añadido que durante cuatro años además de "acusado se ha sentido acosado y quizás es más grave sentirse acosado que acusado".

López hacía estas declaraciones tras ser absuelto del supuesto delito de prevaricación al que se enfrentaban él y los nueve ediles de PSOE, Somos e IU, que conformaban el Gobierno municipal en 2018 por autorizar el Mercado de Gascona. Tanto la Fiscalía como la acusación particular han retirado las acusaciones después de estos cuatro días de juicio.

"Queda demostrado que hemos gobernado para la gente, para las personas, no para ningún 'loby' y por tanto , aunque alguien intentó demostrar lo contrario, han fallado", ha dicho López, que ha recordado que con él se sentaban en el banquillo nueve compañeras y y compañeros de "de haber seguido esto para adelante les hubiesen destrozado su futuro y eso sería más que un motivo político un motivo personal".

El socialista ha manifestado que "tras cuatro larguísimos años que han sido un túnel muy largo hoy es un día alegre y de satisfacción porque tras cuatro años la justicia ha funcionado".

"Lo que decíamos hace cuatro años yo me reitero y no muevo de lo dicho ni un punto, ni una coma. Si hace cuatro años no había materia hoy por fin se demuestra que no hay materia para ser juzgados", ha dicho López.

Ha indicado que como socialista "ama y defiende y sirve a lo público, no como otros que sólo responden a intereses particulares"