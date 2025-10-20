Windar ya cuenta con licencia para demoliciones parciales en las antiguas naves de Alcoa

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha concedido a Windar New Structures SL licencia para llevar a cabo obras de demolición parcial de construcciones en la antigua fábrica de Alcoa, en San Balandrán. Se trata del paso previo a la adaptación de las instalaciones al nuevo proyecto industrial impulsado por la compañía, actuación que será objeto de proyectos posteriores.

Según informa el Ayuntamiento, lo que la Junta de Gobierno Local ha autorizado este lunes son labores de desmantelamiento y demoliciones parciales, ya que buena parte de las edificaciones y construcciones existentes serán reaprovechadas posteriormente.

La actuación autorizada contempla la retirada de todo aquello propio y característico de la fabricación del aluminio que no pueda ser adaptado para la fabricación industrial de las torres eólicas previstas en el propósito industrial posterior, de tal modo que la mayor parte de los edificios preexistentes permanecerán, mientras que las pequeñas construcciones y las instalaciones específicas de producción de aluminio serán desmanteladas.

Los equipamientos cuyo desmantelamiento o demolición está previsto en este proyecto son equipamientos de proceso.

Se planifica una actuación de 7 meses en total, dando prioridad a las áreas que posteriormente tendrán una mayor intervención de acondicionamiento.