Xabel Vegas (Convocatoria) destaca los anuncios en vivienda y refuerzo del estado del bienestar

El diputado de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha valorado positivamente los anuncios formulados por el presidente del Principado, Adrián Barbón, en el marco del debate de orientación política en materia de vivienda o fortalecimiento del estado del bienestar.

En unas declaraciones a los medios posteriores al discurso de Barbón, Vegas ha seañalado que "no es casualidad" que los anuncios realizados estén relacionados con políticas de vivienda y aquellas que pretenden afrontar la "emergencia habitacional" de Asturias.

Vegas ha subrayado que los anuncios presentados incluyen también medidas dirigidas al reforzamiento del estado del bienestar en cuestiones como el acceso a la atención primaria y la valoración de la dependencia, aspectos que ha calificado como prioritarios para su formación política. Ha insistido en que "son políticas que forman parte de la impronta de Convocatoria por Asturias en el Gobierno" y ha reafirmado el papel de su partido en el ejecutivo autonómico como su "motor social".

Por otro lado, Vegas ha celebrado el compromiso del Gobierno respecto a las competencias ferroviarias, una demanda histórica de su partido. "Llevamos muchos años proponiendo que Asturias asuma las competencias ferroviarias en cercanías", ha dicho, asegurando que su formación se ha sentido "satisfecha" con el anuncio realizado sobre la realización de un informe sobre el traspaso de la gestión de las cercanías ferroviarias al Principado una vez finalizadas todas las inversiones previstas en la red.