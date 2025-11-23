Xabel Vegas (IU-Convocatoria) participa en una manifestación en León contra el presidente Mañueco (PP)

OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturias en la Junta General, Xabel Vegas, ha participado este domingo en una manifestación en León convocada para reclamar al Partido Popular "actuar de una vez por la tierra y por quienes la mantienen viva"; y en que se ha clamado contra la gestión de la Junta de Castilla y León en los incendios forestales ocurridos el pasado verano y se ha pedido la dimisión del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Durante la concentración, los participantes defendieron "la necesidad de respeto y apoyo" a quienes protegen los montes, a las personas que han sufrido los incendios y perdido su medio de vida, a quienes viven y trabajan en el medio rural, así como a las familias y a la juventud que busca un futuro en estas zonas.

Vegas ha subrayado que "el respeto se demuestra con hechos" y ha enumerado medidas como disponer de un operativo de incendios público durante todo el año, garantizar vivienda digna en los pueblos, infraestructuras y movilidad adecuadas, acceso a tecnología y oportunidades para la juventud, así como "un apoyo decidido a la agricultura y la ganadería que sostienen la tierra".