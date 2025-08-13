Xente del Navia exige transparencia al Ayuntamiento de Boal tras las irregularidades en el complejo eólico Carrugueiro

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma vecinal Stop Eólicos Xente del Navia celebra el cese de la actividad en el polígono eólico de Carrugueiro, en Boal, una vez confirmada por el propio alcalde, José Antonio Barrientos, en el último Pleno municipal, al que llaman además a actuar con mayor transparencia. Sin embargo, señalan en un comunicado, este cese llega 23 días después de un requerimiento oficial del Principado de Asturias, que había solicitado la paralización de las obras "de inmediato", y mes y medio después de que suspendiera la tramitación del proyecto.

Xente del Navia ha denunciado este miércoles las deficiencias e irregularidades en la tramitación del polígono eólico y cuestiona cómo ha sido posible que, a pesar de los requerimientos oficiales, la actividad no se haya detenido antes. La plataforma vecinal, que ha encabezado la lucha contra el proyecto eólico, recuerda que la empresa y el Ayuntamiento de Boal han seguido con los trabajos de movimiento de tierra, fractura de roca y modificación del hábitat, sin contar con las autorizaciones previas que la legislación exige.

Este hecho, según indican, confirma que las demandas de Xente del Navia no eran infundadas, ya que, a pesar de los requerimientos legales y la suspensión de la tramitación, las obras continuaron sin la autorización de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).

La situación se agrava al constatar que el pasado 16 de julio, el Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística del Principado de Asturias requirió formalmente al Ayuntamiento de Boal que cesara las obras de inmediato. A pesar de ello, inciden, los trabajos de maquinaria pesada continuaron, al menos, hasta el pasado viernes 8 de agosto, sin que se tomaran medidas para frenar la actividad, lo que ha generado una gran sorpresa e indignación en la población local.

Xente del Navia se muestra sorprendida por el retraso en la paralización de los trabajos, cuestionando el proceder de las autoridades y el propio Ayuntamiento. La plataforma denuncia que, incluso después del requerimiento del Principado, hubo una demora de cinco días en trasladar el aviso a la empresa, que continuó con las actividades en la zona.

Además, la plataforma señala irregularidades graves en el proyecto, como la modificación del número y la localización de los aerogeneradores respecto al plan original, el aumento del diámetro de los aerogeneradores por encima de los límites permitidos y la ausencia de garantías para la evacuación de la energía producida.

Ante esto, Xente del Navia exige al Ayuntamiento de Boal que actúe con mayor transparencia y cumpla con los trámites legales correspondientes. La plataforma adivierte de que continuará vigilante ante posibles defectos en otros polígonos eólicos y continuará exigiendo que tanto las autoridades como las empresas cumplan con los requerimientos y normativas legales.