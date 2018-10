Xsp critica la concesión de casi un millón de euros en ayudas al matadero desde 2003, pese a carecer de licencia

Publicado 19/09/2018 16:48:34 CET

GIJÓN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Xixón Sí Puede (XsP), Mario Suárez del Fueyo, ha criticado este miércoles los casi un millón de euros (947.171,81 €) recibidos por el matadero de subvenciones municipales desde 2003, pese a carecer licencia de actividad.

Del Fueyo, en rueda de prensa en el Consistorio, ha tildado de "increíble", por otro lado, que se autorizara al matadero a destinar a otros fines la subvención de 200.000 euros concedida para una depuradora en el año 2015. Todo ello siendo consciente el Ayuntamiento de que no tenía depuradora y, por lo tanto, no cumplía la normativa medioambiental y no podía tener licencia de actividad, "de la cual carece a día de hoy", ha remarcado.

"Nadie se ha preocupado en que cumplan la normativa medioambiental ni que tuviera licencia de actividad", ha sostenido Del Fueyo, quien ha considerado "inconcebible" esta situación, dado el grado de contaminación de las costas asturianas.