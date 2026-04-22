La XXXIII edición del Campeonato de Escanciadores de Asturias arranca este sábado con 18 citas por toda la región

La XXXIII edición del Campeonato de Escanciadores de Asturias arranca con 18 citas por toda la región - DOP SIDRA DE ASTURIAS

OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XXXIII edición del Campeonato Oficial de Escanciadores de Asturias contará este año con un total de 18 pruebas que se celebrarán entre abril y diciembre en distintos puntos del Principado.

El campeonato arranca este sábado 24 de abril en La Felguera y recorrerá localidades como Cabranes, Llanera, Mieres, Nava, Llanes, Gijón o Ribadesella, entre otras, hasta su última cita prevista en diciembre en Colunga.

La presentación ha tenido lugar este miércoles en la sede del Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias, en Villaviciosa, con la participación de representantes institucionales y del sector sidrero.

Como en la edición anterior, el certamen incorporará el uso de un vaso negro opaco en cuatro pruebas --Navia, Tapia, Villaviciosa y Gascona-- con el objetivo de reforzar la evaluación técnica.

Además, como novedad, la técnica responsable del club de producto Sidraturismo Asturias, Lorena Alonso, será la encargada de presentar las distintas pruebas y de dar visibilidad al campeonato en redes sociales.