Zalia adapta su plan estratégico para la llegada de Sunwafe

Reunión del Consejo de Administración de Zalia. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) ultima la elaboración de su plan estratégico de actuación, el instrumento que orientará la actividad de la sociedad en los próximos años, y pone el foco en la captación de proyectos de inversión y en el desarrollo de las condiciones necesarias para su implantación. El documento tiene en cuenta la futura implantación de Sunwafe, tras la formalización de una reserva de suelo de más de 300.000 metros cuadrados por parte de la compañía.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, la llegada de Sunwafe a Zalia supone un "hito" en el desarrollo de la zona logística. La empresa, impulsada por InnoEnergy, se centra en la fabricación de lingotes y obleas fotovoltaicas. La futura planta podrá alcanzar en el horizonte 2030 una capacidad de producción de hasta 2.500 millones de obleas anuales, equivalentes a unos 20 GW de capacidad fotovoltaica.

Se trata de una iniciativa "de gran relevancia" para reforzar la cadena de valor europea en energía solar, al tiempo que "contribuirá a reducir la dependencia de importaciones y a impulsar la autonomía estratégica".

INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y APARCAMIENTO SEGURO

El consejo de administración también ha abordado en su reunión los avances en las infraestructuras complementarias necesarias para el desarrollo de la zona logística. En el ámbito energético, se ha iniciado la tramitación de la subestación Entrevías 132/22 kV en el propio ámbito de Zalia, una actuación que permitirá reforzar la capacidad y fiabilidad del suministro eléctrico, uno de los elementos clave para la implantación de proyectos industriales de gran escala.

Por otro lado, el órgano ha aprobado la contratación del proyecto técnico para desarrollar un área de aparcamiento seguro de camiones (SSTPA). Este tipo de infraestructuras, ahora inexistentes en el norte de España, forman parte de las prioridades de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) y permiten posicionar Zalia para la captación de financiación europea.