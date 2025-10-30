La Zalia aprueba una modificación puntual del procedimiento público para facilitar la participación de empresas

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) aprobó este jueves una modificación puntual del procedimiento público de competencia de proyectos, con el objetivo de facilitar la participación de las empresas interesadas y garantizar la solvencia y el compromiso en las ofertas.

Según informa el Gobierno asturiano, este proceso, que se desarrollará de forma abierta y transparente, está dirigido a empresas nacionales e internacionales con proyectos industriales o logísticos que generen inversión, empleo cualificado e innovación, y que contribuyan a la transición hacia la neutralidad climática, de acuerdo con lo que plantea la Ley de Proyectos de Interés Estratégico (PIER).

En concreto, el consejo de administración acordó actualizar los términos de la fianza que deben depositar las compañías que concurran a la convocatoria, que se ha fijado en un 4 por ciento sobre el importe ofertado por las parcelas solicitadas.

Esta garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval bancario o cheque conformado, según lo previsto en la normativa actualizada.

Con este ajuste, Zalia busca equilibrar la seguridad del proceso con un entorno competitivo que favorezca la captación de proyectos industriales estratégicos, generadores de empleo y de actividad económica. El plazo para la presentación de ofertas se mantiene abierto hasta el 28 de noviembre de 2025, de acuerdo con las bases de la convocatoria.

Tras concluir el plazo de presentación de proyectos, una comisión evaluadora designada por el consejo de administración analizará las propuestas y elevará una recomendación motivada al órgano de gobierno, priorizando los proyectos más viables, innovadores y con mayor impacto económico y social.