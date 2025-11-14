Zapico anuncia la construcción de 30 viviendas públicas para alquiler asequible en Sotrondio

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos anunció este viernes la construcción de una treintena de viviendas públicas destinadas al alquiler asequible en Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio. El consejero visitó con el alcalde del concejo, José Ramón Martín Ardines, el solar donde se levantará la futura promoción pública, cuya ejecución comenzará en 2026.

El proyecto contará con una primera partida de 377.500 euros, que se incluirá en los presupuestos autonómicos del próximo año, y se desarrollará en fases sucesivas hasta superar una inversión total de cinco millones.

Zapico explicó que en los próximos días se celebrará una reunión de carácter técnico entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Vivienda para definir los aspectos concretos de esta intervención, como el número y la tipología de los pisos o los colectivos a los que irá destinada.

"Es un proyecto muy importante para el concejo, que refuerza el compromiso del Gobierno asturiano con las políticas de vivienda y con el acceso a un hogar digno para la clase trabajadora", dijo.

Durante la visita, en la que participaron también el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, y varios concejales de la corporación, Zapico cifró en 18,5 millones las obras que actualmente tiene en marcha la consejería en la comarca del Nalón y se marca como objetivo cerrar la legislatura con 25 millones movilizados en actuaciones de vivienda en toda la cuenca.