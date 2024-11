Zapico (CCOO) achaca el 'argayo' del Huerna a la falta de mantenimiento y pide a Puente "arrimar el hombro"

"En el país no hay un problema de 'okupación', hay un problema de vivienda deshabitada", afirma el sindicato

GIJÓN, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha criticado este viernes lo que considera una "falta de mantenimiento" por parte de la concesionaria de la autopista del Huerna, a la que ha acusado de "privatizar los beneficios" sin hacer el mantenimiento necesario a una infraestructura básica para el desarrollo del Principado.

Una falta de mantenimiento que ha hecho extensible a otras zonas de Asturias por parte de las Administraciones competentes. Ha puesto de ejemplo, tras lo ocurrido en el Huerna, que en las conexiones naturales con la Meseta las carreteras del lado asturiano son "prácticamente impracticables" mientras que en la vertiente leonesa las carreteras están "bien adecuadas".

Así lo ha indicado durante una rueda de prensa en la plaza del Humedal en Gijón, antes de comenzar el reparto de folletos explicativos de la campaña del sindicato 'Vamos Facelo', en la que también se busca escuchar las propuestas ciudadanas en temas variopintos desde Industria, Comercio, Educación, Sanidad, Vivienda y otros.

"Hay una falta de mantenimiento evidente y una falta de inversión durante años a la que tiene ponerse fin", ha recalcado Zapico. "Asturias no puede estar en el siglo XXI incomunicada ni un solo día", ha agregado, a lo que ha añadido que se trata de un problema de índole económico de primer orden.

Ha advertido, en este caso, de que las pérdidas para las empresas pueden ser "cuantiosas" si no se agilizan los trabajos. Ha abogado, por este motivo, por trabajar rápido y con seguridad y que en el momento de que haya un solo carril de paso habilitado por el Huerna no sea de pago, sino de libre acceso para que los transportistas puedan paliar las pérdidas que puedan estar sufriendo en estos momentos.

Zapico ha incidido, también, en que cuando las empresas tienen pérdidas quien se resiente es el empleo, a lo que ha mostrado la preocupación de CCOO.

Al tiempo, ha lamentado que el Ministerio de Transportes, con Óscar Puente al frente, no arrime al hombro, ya que es una "cuestión de sensatez" que se aumente la frecuencia del tren de Alta Velocidad con Madrid en estas circunstancias "tan adversas" para Asturias.

Algo que pide que se haga con una parada en las Cuencas Mineras para que el transporte público por ferrocarril, que es el más sostenible, pueda llegar a la mayor población posible. A esto ha sumado la necesidad de vincular los trenes de Alta Velocidad de la mañana con la red de Cercanías que está, según él, "infrautilizada".

Para Zapico, hay una oportunidad de crear en Asturias un metro que sea "ágil y del siglo XXI" y que no nos sigamos moviendo en ferrocarril como en el siglo XX. En este sentido, ha recalcado que la responsabilidad está en manos del Ministerio "para que arrime el hombro y no dé la espalda a los intereses de Asturias". Dicho esto, ha considerado que, por el momento, no está a la altura de las circunstancias.

Unido a ello, ha visto necesario impulsar el Corredor Atlántico, la autopista ferroviaria, con la Autopista del Mar de Gijón - Nantes (Francia), para situar a Asturias como polo logístico para el Norte de España, pero también para el Sur de Europa.

DERECHO A LA VIVIENDA

En materia de Vivienda, ha advertido de la posibilidad de una "burbuja financiera", consecuencia de la especulación, lo que lleve a épocas pasadas de crisis económicas, despidos, desahucios o privatizaciones.

Zapico ha defendido, frente a ello, el derecho a la vivienda frente a la especulación. Ha apostado, en este sentido, por la construcción de vivienda pública protegida, con protección en régimen permanente. En este caso, desde CCOO plantean un fondo estatal para construir al año en el país unas 50.000 viviendas públicas.

Ha llamado la atención, relacionado con el problema de acceso a la vivienda, que en Gijón el alquiler medio es de 900 euros mientras que en Oviedo es de 700, lo que se llevaría en el primer caso casi el 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"Así es imposible acceder a una vivienda digna y que la gente joven se pueda emancipar", ha lamentado el dirigente sindical, quien ha propuesto topar precios a alquiler y que el Gobierno autonómico disponga de avales para los propietarios para que puedan poner "con seguridad" sus viviendas vacías para la gente que lo necesita, con protección al cobro y buen estado de las viviendas. Unas viviendas que se alquilarían a precios asequibles.

"Nosotros creemos que en el país no hay un problema de 'okupación', hay un problema de vivienda deshabitada", ha afirmado, por otra parte. Zapico ha insistido en la necesidad de proteger a las familias más vulnerables, con menores, si bien ha indicado que también se deben dar garantías a los propietarios desde las Administraciones para que no tengan miedo de poner sus viviendas en alquiler.

Por otra parte, ha animado a estar pendiente de la evolución del desarrollo turístico en la región, especialmente ante la proliferación de Viviendas de Uso Turístico (VUT). Para CCOO, en zonas tensionadas no se debería autorizar más VUT. También ha pedido una gravamen fiscal "fuerte" a los propietarios que se dediquen a especular con sus viviendas.

En cuanto a la campaña de CCOO, Zapico ha apuntado que en este mes se centran en Vivienda y Transporte. "Salimos a la calle para abrir un proceso de participación ciudadana, con propuestas para afrontar los retos que tiene Asturias, que son muchos y además tenemos poco tiempo para hacerlo", ha recalcado.