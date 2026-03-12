Zapico (CCOO) exige detener la escalada de precios

Un hombre repostando - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS9

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapuco, ha exigido este jueves detener la escalada de precios. A su juicio, es necesaria una intervención para "topar los precios del combustible y el gas, impedir la especulación y anteponer el interés general a los beneficios de unos pocos".

Afirma que las grandes compañías energéticas "multiplican sus beneficios mientras la subida de precios estrangula la economía y amenaza a millones de familias que viven al límite en nuestro país". El líder sindical considera que la CNMV y Fiscalía deben abrir diligencias para impedir la especulación en sectores estratégicos.

La escalada de precios amenaza con asestar un golpe mortal a la economía real de los ciudadanos y ciudadanas. Son varios los países que ya están reaccionando para proteger el empleo y a las familias: Grecia ha impuesto un tope a los márgenes de beneficio de las empresas de combustibles y supermercados para evitar la especulación mientras dure la crisis. Alemania está prohibiendo a las gasolineras cambiar sus precios más de una vez al día para evitar las oscilaciones de precios minuto a minuto.

Argumenta Zapico que la escalada de precios amenaza con asestar un "golpe mortal" a la economía real de los ciudadanos. Ha explicado que son varios los países que ya están reaccionando para proteger el empleo y a las familias.

Por último, ha recordado que existen reservas suficientes y que el porcentaje que importa España procedente de Oriente Medio no llega al 13%, según datos recientes de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) - .

"Cuando baja el precio del petróleo los consumidores nunca lo notan, pero cuando sube, lo hace de manera exponencial e incontrolable, enriqueciendo sólo a los especuladores", ha advertido.