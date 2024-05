Zapico (CCOO): "Lo que FADE llama absentismo se llama derechos laborales"

OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha asegurado este martes que lo que la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) llama absentismo, "se llama derechos laborales".

En unas declaraciones a los medios en Mieres, Zapico ha cargado contra la FADE por "criminalizar" derechos laborales, y ha asegurado que en Asturias "no hay absentismo". "Todos entendemos lo que significa, que no es más ni menos que la ausencia injustificada y voluntaria al trabajo, y eso en Asturias prácticamente no existe, porque entre otras razones está sancionado", ha dicho.

Así, ha asegurado que lo que FADE llama absentismo son permisos de paternidad, vacaciones o incapacidades temporales por enfermedad. "Eso se llama derecho", ha zanjado.