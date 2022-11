Zapico (CCOO) reclama a Duro Felguera que ponga encima de la mesa inversores "solventes"

"Ha dejado huella por su compromiso sindical, político, vecinal y cultural", dice de Manuel Couto Noriega

El secretario general de CCOO en Asturias, José Manuel Zapico, ha destacado que Duro Felguera debe jugar un papel fundamental a futuro de Asturias, a lo que ha señalado que una vez que los trabajadores han asumido una responsabilidad "muy grande", la pelota está en el tejado de la Dirección actual.

En este sentido, ha reclamado a la multinacional que tiene que poner encima de la mesa uno o varios inversores solventes, con capacidad de inversión y sobre todo con un plan de industrial para que Duro Felguera siga siendo protagonista en Asturias, creando actividad económica y empleo de calidad

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un acto de homenaje póstumo al sindicalista Manuel Couto Noriega en el salón de actos de Caja Rural de Gijón.

En cuanto al acuerdo con la plantilla que supone rebajar los despidos a 180 personas, ha recalcado que hubo una consulta "clara, rotunda", donde los trabajadores del Grupo Felguera han entendido la situación en la que se encuentran y han asumido "una gran responsabilidad". Unido a ello, ha dejado claro que CCOO no se aparta de lo que la asamblea ha decidido.

Sobre ArcelorMittal, ha apuntado que, más allá de que pueda recibir inversiones públicas, que son necesarias, el problema es los precios de la electricidad.

A este respecto, ha incidido en que "no hay un suministro eléctrico estable ni predecible ni competitivo". En este sentido, ha considerado que hasta el Gobierno central no meta mano al monopolio eléctrico y no tenga capacidad de intervenir en el sistema teniendo unos precios competitivos y acabar con la "estafa" que sufren empresas y familias, el problema de la empresa siderúrgica y cualquier muy dependiente de los costes energéticos seguirá encima de la mesa.

Por todo ello, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que deje de mirar a otro lado y que intervenga sobre el sector energético, controlando los precios y los beneficios "obscenos".

Respecto el homenaje a Couto Noriega, ha lamentado la pérdida de un compañero "entrañable, que ha dejado huella por su compromiso sindical, político, vecinal y también en lo cultural". "Ha sembrado bondad, honestidad y, sobre todo, compromiso para transformar esta realidad", ha resaltado.

Zapico ha incidido en que dejó un legado de compromiso para transformar la sociedad, a lo que ha aventurado que ahora estaría diciendo que hay que escuchar a la gente, la cual siente "rabia" ante unos precios disparados, y ante la necesidad de avanzar en más derechos, igualdad y justicia social.

También se ha referido a Manuel Couto Noriega el que fuera su antecesor en el cargo, Alberto Rubio, quien ha destacado de él su contribución a la salida de los tiempos "convulsos" que les tocó vivir.

Junto a él, el presidente de la asociación Juan Muñiz Zapico, Darío Díaz, ha resaltado de Couto Noriega que hizo un trabajo "serio y riguroso". "Fue un trabajador nato", ha asegurado.