Zapico (CCOO) ve "obscenas" las críticas de Vox a la participación sindical en la Noche Blanca de Oviedo

Archivo - José Manuel Zapico - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha calificado de "obscenas" las críticas de Vox Oviedo a la participación de la fundación Juan Muñíz Zapico en las actividades de la Noche Blanca. La fundación, creada por CCOO, hará una intervención artística que aborda en clave de humor la grave crisis de la vivienda y las dificultades del mercado de alquiler en las ciudades.

Para el líder de CCOO de Asturias, "resultan realmente obscenas esas declaraciones de Vox hoy" tras "el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con graves problemas de salud" que ha provocado "una gran indignación en el país".

"Ojalá Vox se escandalizase por el desahucio de Maricarmen del mismo modo que muestra preocupación por una acción cultural contra la especulación inmobiliaria", ha aseverado Zapico, quien ha defendido la Noche Blanca de Oviedo como "un espacio abierto a la cultura y a las distintas manifestaciones artísticas" frente a "quienes tienen como único modelo cultural el NO-DO".

En Asturias, ha recordado Zapico, entre 2021 y 2026, los precios de los alquileres se dispararon un 50%, mientras que los salarios crecieron a un ritmo muy inferior. "En este contexto, Vox prefiere cargar contra los inquilinos vulnerables en vez de poner límites a la avaricia de los fondos buitre y rentistas", ha aseverado.