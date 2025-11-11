Zapico confía en resolver "los contratos pendientes" del bloque de Río Piloña (Gijón) "en las próximas semanas"

El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, durante su intevención en la comisión parlamentaria de este martes. - CAPTURA JGPA

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha asegurado este martes que el Gobierno asturiano mantiene "el compromiso de acompañar a los vecinos" del edificio de la calle Río Piloña, 3, de Gijón "hasta que se alcance una solución satisfactoria para todos"; y confía en resolver "los contratos pendientes en las próximas semanas".

Durante su intervención en la Comisión de Ordenación del Territorio de la Junta General, en respuesta a una pregunta de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, Zapico explicó que el Ejecutivo regional sigue "pendiente de la respuesta de la Sareb" para definir el futuro de las once familias afectadas por órdenes de desahucio.

El consejero detalló que existen cuatro propuestas de contrato social y siete de subrogación planteadas por la Sareb, aunque los vecinos "no contemplan estas últimas" y defienden que todas las viviendas se incluyan en el marco de alquiler asequible. Asimismo, precisó que la entidad reclama una deuda económica que los residentes no reconocen, al entender que los pagos fueron consignados "bien en Hacienda o bien en los juzgados" y que, al no haberse habilitado un cauce para ingresarlos, "dicha deuda sería ilegal".

Zapico subrayó que "la clave es que la Sareb se abra a negociar y valorar la propuesta que los vecinos han remitido" y expresó su deseo de que "poco a poco se despeje esta situación de incertidumbre".

Zapico destacó que existe "una firme voluntad política de que se olvide esa negra historia de la Sareb", señalando que el objetivo es que "sus inmuebles y terrenos sirvan para un fin social y con un concepto totalmente diferente al que durante tantos años representó la especulación".

En este sentido, avanzó que el Gobierno asturiano trabaja con Sepes, la empresa pública estatal, para garantizar que "una vez transferidas las viviendas, se respeten y subroguen los contratos actualmente vigentes", asegurando que "no habrá ningún problema contractual" en ese proceso.

El consejero concluyó reiterando que el Principado "seguirá empujando en esta dirección" y que espera "resolver los once contratos pendientes en las próximas semanas", insistiendo en que "las viviendas deben ser para vivir personas y no para servir a intereses especulativos".

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé denunció que la Sareb "se está comportando como cualquier otra multinacional, al amenazar con el desalojo a familias vulnerables y actuar sin ningún tipo de compromiso social". Recordó que los vecinos "llevan meses en una situación de absoluta incertidumbre sobre el futuro de sus hogares" y que "la organización vecinal y la movilización ciudadana han sido las únicas herramientas que han logrado frenar los intentos de desahucio".

Tomé criticó que la Sareb "ha incumplido los acuerdos alcanzados" y que "ha modificado unilateralmente los criterios de vulnerabilidad", lo que ha derivado en nuevas órdenes judiciales de lanzamiento. "Estamos ante familias trabajadoras, personas que sólo piden poder seguir viviendo en sus casas mientras se resuelve esta situación injusta", afirmó.