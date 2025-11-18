Zapico contrapone su modelo de "una Asturias que ama en libertad" con el de Vox de "una Asturias que odia"

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, ha manifestado este martes en el Pleno que su consejería "tiene la mayor transparencia del mundo y no tiene nada que esconder" en lo que a las subvenciones concedidas por su área referidas a las políticas LGTBI que han sido duramente criticadas por el diputado de Vox, Javier Jové.

En consejero ha indicado que la realidad es que "hay dos modelos, y uno es el modelo de Vox, que es la Asturias que odia, frente a la Asturias que ama en libertad".

"Hay dos modelos la Asturias de la intolerancia, frente a la Asturias que respeta, la Asturias de la regresión y que quiere volver a la España del blanco y negro y de la mantilla y que añora la ley de vagos y maleantes donde estaban recogidos estos colectivos de la dictadura franquista, y otro es la Asturias que este gobierno impulsa y por la que trabaja, que es la de la convivencia, la de la tolerancia, la que blinda y avanza en derechos y en libertades. Es realmente lo que estamos confrontando hoy, más allá de ese montón de expedientes que usted ha traído", replicó el consejero ante las críticas de Vox a las ayudas y subvenciones otorgadas a colectivos LGTBI.

Además, Ovidio zapico se ha mostrado convencido de que en esa confrontación de modelos la sociedad asturiana, que "es abierta, que es tolerante, acogedora y que es respetuosa, tiene muy claro que el modelo correcto es el modelo del gobierno asturiano".

El consejero ha replicado al diputado de Vox que "ha soltado ya sus seis minutos cuestionando subvenciones, que entiende que le puedan gustar más o menos, pero que no le ha oído decir en ningún caso que haya presuntos indicios de ilegalidades".

"Pues poco más que decirle. Vamos a continuar con esas política. Yo no tengo para nada pensado ni alterarme ni confrontar con con usted por esta cuestión y en ese sentido agradezco también a esos colectivos a los que usted ahora criticaba su altura de miras toda la legislatura", dijo Zapico.

Oviedo Zapico ha aprovechado además para anunciar que antes del 15 de diciembre estará disposición pública el borrador de la Ley LGTBI.

Javier Jové ha hablado de "los ejemplos concretos de una pedrea constante, de un chute de dinero a unos colectivos afines a la consejería del camarada Zapico --el consejero Ovidio Zapico--" y se ha ido refiriendo a diversas subvenciones otorgadas por la consejería de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias.

Ha lamentado el diputado de Vox que "los impuestos no están yendo a sanidad, educación o carreteras, sino que van a cebar a un ejército de asociaciones de extrema izquierda que han colonizado los presupuestos del Principado".