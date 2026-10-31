Zapico defiende negociar el presupuesto de 2027 para evitar dejar la prórroga en manos de la derecha

Archivo - El Consejero de Vivienda, Ovidio Zapico. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Asturias y consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha defendido la necesidad de alcanzar un acuerdo para aprobar los presupuestos autonómicos de 2027 y evitar una prórroga presupuestaria que, a su juicio, supondría "dejar un arma en manos de la derecha y la ultraderecha". Las cuentas, ha señalado, deben reforzar los servicios públicos y dar respuesta a las necesidades sociales de Asturias.

Zapico ha reclamado que la negociación se aborde desde la "responsabilidad de gobierno" y no desde el "electoralismo" o el "efectismo". En este sentido, ha defendido que el presupuesto debe permitir al bloque progresista construir mayorías y dar estabilidad al Ejecutivo autonómico, y ha expresado su voluntad de seguir contando con Somos en las conversaciones.

En materia de vivienda, el consejero ha defendido la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y ha recordado que ya están operativas en Gijón, Avilés, Gozón, Cabrales y Llanes. Además, ha señalado que está prevista su ampliación en Gijón y Avilés y que hay nuevos procesos en trámite o planificación en Oviedo, Siero, Ribadesella, Langreo, Muros de Nalón y San Esteban.

El responsable de Vivienda se ha declarado partidario de intervenir en el mercado para corregir sus desequilibrios, aunque ha insistido en que las declaraciones deben realizarse "con seriedad y con rigor", atendiendo a la realidad territorial y socioeconómica de cada concejo y no "al capricho de la cartografía". En este sentido, ha asegurado que Oviedo contará con una zona tensionada, aunque su delimitación deberá ajustarse a los estudios técnicos y al diálogo con el Ayuntamiento.

Zapico ha añadido que el desarrollo de esta política está condicionado por la futura ley de vivienda asturiana, que incorporará un régimen sancionador, así como por los estudios de viabilidad y la negociación con los consistorios.