Zapico defiende la propuesta fiscal del Gobierno que "va en la buena dirección" y critica la postura del PP

OVIEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha replicado este martes en sede parlamentaria al PP que "no considera que el sistema fiscal asturiano penalice en exceso nada" y ha reiterado que cree que la última reforma acordada en el seno del Gobierno "va en la buena dirección".

Así ha indicado que esa reforma va a beneficiar a aquellos que menos ingresos reciben y va a incrementar un poco la presión fiscal sobre los que más reciben, añadiendo también el mayor aumento del gravamen del impuesto de transmisión patrimonial en la venta de vivienda.

"De esta manera, nuestra comunidad autónoma es una de las que mejor régimen fiscal tiene en el conjunto del Estado español. Sin ser nuestro modelo perfecto, sí se encamina hacia él y vamos caminando en la buena dirección, que es una fiscalidad más justa y más progresiva, que quien más tenga pague en definitiva más y contribuya de esa manera a financiar y a sostener los servicios públicos que son esenciales para un Estado social como el que queremos garantizar en Asturias", dijo Zapico.

El consejero respondía así a la diputada del PP, Susana Fernández Arias, que planteaba a Zapico si considera que el sistema fiscal asturiano penaliza en exceso tanto la adquisición como la tenencia y la transmisión de la vivienda y criticaba la reforma fiscal anunciada por el Gobierno.

Zapico ha planteado a la diputada del PP si "de verdad le resulta tan doloroso y tan gravoso para ella y para el conjunto de sus compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario Popular tener que en la declaración de la renta del próximo año pagar 24 euros más cada uno?".

"Ese es el problema de esta reforma que el gobierno va a llevar a cabo. Esa es la realidad. Ustedes combaten esta propuesta fiscal porque no les favorece ni a ustedes ni a quien ustedes representan, que son las rentas altas de nuestra comunidad autónoma. Esa es la realidad de este debate y no hay más. Por mucho que ustedes pretendan esforzarse, no hay más", dijo Zapico.

Susana Fernández por su parte ha indicado que la fiscalidad es precisamente una de las causas del problema de vivienda de España porque "somos el país con la mayor tributación de la Unión Europea para la compra de vivienda" y en el caso de Asturias "la situación es aún peor".

"El PSOE vuelve a cargar otra vez contra los propietarios y ahora pone sobre la mesa un golpe fiscal a las segundas viviendas, disfrazada de lucha contra la vivienda vacía. Pero si la fiscalidad asociada a la vivienda es alta de media en España, en Asturias lo es aún más", dijo la diputada del PP.

Dice el PP que Asturias necesita propuestas serias y necesita una reforma de sus impuestos que aumente el poder adquisitivo de los asturianos y que baje los impuestos asociados a la compra de una vivienda. Por ello ha dicho el PP propone una bajada del IRPF para todos los asturianos, sin excepción y reformar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que baje un punto todos los tipos de carácter general y que se establezca un 0% de tributación para los primeros 150.000 euros cuando se trate del colectivo diana, jóvenes, familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y para viviendas en zonas rurales en riesgo de despoblación.