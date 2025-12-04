Zapico destaca el amplio apoyo con el que las cuentas "previsibles y progresistas" llegan al Parlamento

El consejero de Vivienda y Ordenación del Terrriorio, Ovidio Zapico. - CAPTURA WEB JGPA

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico ha indicado este jueves en el Parlamento que una novedad en este ejercicio presupuestario respecto a los ejercicios anteriores es que el proyecto entra en la Junta General con un acuerdo que le otorga la mayoría absoluta. "Yo creo que ese acuerdo previo es muy importante, además estamos ante unos presupuestos que son previsibles y que son progresistas, con el sello de toda la izquierda asturiana aquí representada, y yo creo que ser previsible hoy es un valor ante los ojos de la sociedad y dar estabilidad", dijo Zapico.

Zapico ha abierto este jueves la ronda de comparecencias parlamentarias para explicar las cuentas previstas para 2026 en cada una de las áreas del Gobierno.

Ha dicho el consejero que los números tienen un color político y que el color político refleja también y respalda unos objetivos políticos. Así, ha incidido en que si hablamos de las grandes cifras, estamos en un crecimiento sostenido de la Consejería, desde aquellos 113 millones iniciales con los que comparecían hace ya dos años hasta los 220 millones actuales. "Hemos multiplicado casi por dos los recursos disponibles en nuestra Consejería", dijo.

Ovidio Zapico ha incidido en que si 2024 fue el año en el que se recuperó el pulso a las políticas de vivienda y Asturias empezó a ser un referente en España, 2025 ha sido el año en el que el modelo de vivienda Asturias se ha consolidado en el panorama nacional y 2026 tiene que ser el de esa consolidación definitiva del modelo de vivienda Asturias y la consolidación también como un referente nacional.

En el ámbito del Urbanismo, ha destacado actuaciones como la senda del Puntal, la senda en Vista Alegre (Colunga) y el Parque Playa de Verdicio (Gozón), que contará con una inversión que supera los dos millones de euros.

Reafirmó además el compromiso con la protección del litoral a través del Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA), un instrumento "incuestionable e innegociable" porque "supone protección frente a la especulación", que culminará con su desarrollo completo y con la elaboración del Plan Especial de Campamentos de Turismo Costero.

El apoyo a los ayuntamientos en la planificación urbanística también se refuerza con dos partidas de 300.000 euros cada una para elaborar o modificar sus planes de ordenación.

Además, se destinarán 3,7 millones de euros a la reserva industrial de El Puente, en Langreo, y se consolida el papel estratégico de SEDES: "Hay futuro para SEDES. Nuestro objetivo es convertirla en una herramienta de políticas públicas, una empresa cien por cien pública", ha señalado el consejero, frente a quienes pretendían su cierre.

DERECHOS CIUDADANOS

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González ha explicado algunas de las partidas de su área y ha indicado que "estas cuentas toman partido por los derechos humanos, por la igualdad y por la justicia social".

Así ha manifestado González que las partidas contempladas son las herramientas que van a utilizar para "combatir las desigualdades, fortalecer la democracia y ampliar las libertades reales de la ciudadanía".

Ha explicado en que el presupuesto de memoria democrática refuerza la "responsabilidad histórica, la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición". "Lo hacemos convencidas de que no hablamos del pasado, sino de fortalecer la democracia del presente", dijo.

Así el Gobierno seguirá impulsando la localización y exhumación de fosas en colaboración con la Universidad de Oviedo; seguirá con los trabajos de digitalización de los archivos del Ferrol, que permitirá la investigación histórica de los hechos y facilita a las familias la información; continuará con el análisis de ADN de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

Además se iniciará la Declaración de Lugares de Memoria tras la Constitución de la Comisión de Lugares de Memoria, todo ello bajo el eje central de que "sin memoria no hay futuro y que sin justicia no hay democracia".

La viceconsejera también ha señalado el impulso a la participación ciudadana y la protección de los derechos LGTBI, mediante el desarrollo de las futuras leyes de Participación Ciudadana y LGTBI y proyectos como "Participación contra el acoso", así como la puesta en marcha del Consejo de Transparencia y la Oficina Anticorrupción.

En cuanto a Juventud, se incrementarán las ayudas para obtener el permiso de conducir, comenzarán las obras del Albergue de Bustiello y se crearán nuevos espacios juveniles en los municipios, junto a una cátedra para apoyar los Planes Integrales de Juventud. Finalmente, en consumo, se reforzará la defensa de las personas consumidoras con campañas informativas y una mayor colaboración con las oficinas municipales de información al consumidor.